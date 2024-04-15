الخارجية الإيرانية: على واشنطن تقبل الرد الإيراني والضغط على إسرائيل لخفض التصعيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن "تهديدات أمنية" محتملة قد تفرض نقل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس في تموز القادم إلى منطقة مغلقة بدلا من إقامته على نهر السين، بينما عززت السلطات إجراءات الأمن حول الكنس والمدارس اليهودية في البلاد.