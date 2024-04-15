الخارجية الإيرانية: على واشنطن تقبل الرد الإيراني والضغط على إسرائيل لخفض التصعيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن "تهديدات أمنية" محتملة قد تفرض نقل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس في تموز القادم إلى منطقة مغلقة بدلا من إقامته على نهر السين، بينما عززت السلطات إجراءات الأمن حول الكنس والمدارس اليهودية في البلاد.
نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي، لم تسمه، قوله إن "9 صواريخ أصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين في النقب خلال الهجوم الإيراني".
كان الهجوم الإيراني على "إسرائيل"، والذي شمل مئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ، تصعيداً غير مسبوق.وشنت إيران الهجوم رداً على ضربة جوية "إسرائيلية" على قنصليتها في دمشق مطلع نيسان، أسفرت عن إستشهاد قادة كبار في الحرس الثوري.