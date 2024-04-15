الردّ على الردّ.. ما سيناريوهات "إسرائيل" لضرب إيران؟

كان الهجوم الإيراني على "إسرائيل"، والذي شمل مئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ، تصعيداً غير مسبوق.

وشنت إيران الهجوم رداً على ضربة جوية "إسرائيلية" على قنصليتها في دمشق مطلع نيسان، أسفرت عن إستشهاد قادة كبار في الحرس الثوري.

وحثت مجموعة من الدول "إسرائيل" على ضبط النفس وعدم الرد على إيران لتجنب التصعيد في المنطقة، لكن تل أبيب تقول إنها مصرة على الهجوم المضاد.

وقال مسؤولون "إسرائيليون" إن حكومة الحرب "الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤلفة من خمسة أعضاء، أقرت الرد في اجتماع الأحد، على الرغم من انقسامها بشأن توقيت أي رد من هذا القبيل ونطاقه.



في إنتظار تحديد الطريقة والتوقيت



- لم يتم بعد الحسم في شكل وموعد الهجوم المضاد "الإسرائيلي"، حيث قال عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس إن "إسرائيل ما تزال تدرس ردها وستحدد الثمن الذي ستدفعه إيران بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".

- كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن تحركات نتنياهو ستتوقف على "مدى الضرر"، الذي خلفه هجوم طهران.

- كان جيش الإحتلال زعم أنه لم تلحق أضرار تذكر جراء الضربة الإيرانية، التي استمرت قرابة 5 ساعات.



السيناريوهات المتوقعة



- قد يتم تنفيذ رد مماثل تشن فيه "إسرائيل" غارات جوية على أهداف في إيران.

- قد تستهدف تل أبيب القواعد الجوية الإيرانية أو القواعد البحرية أو المواقع النووية أو مخازن الصواريخ. وقد تستهدف أيضا المطارات.

- من الخيارات الواضحة، وفق "التلغراف"، شن ضربات على مقر الحرس الثوري أو قواعده حول إيران.

- يقول بعض المحللين إن هذه الجولة قد تستمر بضعة أيام أو أسابيع.

- في مرحلة ما، قد يوقف الجانبان الهجمات، مع شعور كل منهما بأنه قد أوضح موقفه.

- لكن إذا تصاعدت الأمور، فسيكون هناك احتمال لاندلاع حرب واسعة النطاق بين الدولتين.



هل يتأجل الردّ؟



قالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن "من بين الاحتمالات المطروحة إمكانية تأجيل الهجوم المضاد، بهدف تشكيل تحالف دبلوماسي بقيادة الولايات المتحدة".

يهدف هذا التحالف إلى "فرض عقوبات صارمة على إيران عقب أي هجوم محتمل، مما قد يؤدي في النهاية إلى تعليق الرد العسكري".

أضافت الإذاعة أن "هذه الخطوة قد تعزز جهود الدبلوماسية العالمية للتعامل مع التهديدات الإيرانية بطريقة أكثر فعالية".

