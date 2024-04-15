ماكرون يتحدث عن "تهديدات أمنية".. والسلطات تعزز الإجراءات

وأضاف ماكرون، في مقابلة مع محطتين تلفزيونيتين فرنسيتين، أن خيارات ما سماها الخطة البديلة مطروحة على الطاولة إذا كشف التقييم الأمني للحكومة مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية أنه سيكون من الخطِر للغاية إقامة الحفل على نهر السين كما هو مخطط له.وتابع أن الحفل يمكن أن ينقل إلى ملعب "ستاد دو فرانس" أو ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل، قائلا إن السلطات الفرنسية "ليست ساذجة" فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية، لكنه مع ذلك أبدى ثقته في أن فرنسا ستنظم حفل افتتاح "كبير للغاية" للألعاب الأولمبية.وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال أمس إن بلاده ستعزز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية لأسباب من بينها التوتر الحالي بين "إسرائيل" وإيران واقتراب عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الاحتفال به في 22 نيسان حتى 30 من الشهر نفسه.