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عربي و دولي

الكويت: أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للحكومة

2024-04-15 | 09:25
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الكويت: أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للحكومة
الكويت: أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الاثنين، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أنه تم تكليف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بترشيح وزراء الحكومة الجديدة.
وكان أمير الكويت قد أصدر في السابع من نيسان الجاري أمرا أميريا بقبول استقالة حكومة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وكلفها بتصريف الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في نيسان الماضي بعد شهور قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد في ذلك الشهر ليصبح البرلمان الرابع منذ كانون الأول عام 2020.
 
الكويت: أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للحكومة

عربي و دولي

الكويت

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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