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عربي و دولي

غالانت: ليس أمام إسرائيل سوى الرد على إيران ولن

2024-04-15 | 16:46
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غالانت: ليس أمام إسرائيل سوى الرد على إيران ولن
غالانت: ليس أمام إسرائيل سوى الرد على إيران ولن

أبلغ وزير الحرب الإسرائيلية يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن ان "إسرائيل ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق".
 
وأكد أن "إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد".
 
وشدد غالانت على أن "إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا".
 
من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه "يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".
 
وتحث إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيرانيحسب موقع "واللاه".
 
وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من "حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني".
 
وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأميريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني، بحسب "روسيا اليوم".

 

 

غالانت: ليس أمام إسرائيل سوى الرد على إيران ولن

عربي و دولي

نتنياهو

إسرائيل

غالانت

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