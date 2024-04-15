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عربي و دولي

نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران

2024-04-15 | 16:48
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نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى &quot;البقاء موحدا&quot; في مواجهة إيران
نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران

دعا رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي اليوم الى "البقاء موحدا" في مواجهة "العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، وذلك بعد هجوم طهران على اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات، وفق ما نقلت"فرانس برس".


وكتب في رسالة نشرها مكتبه على منصة "اكس": "على المجتمع الدولي أن يبقى موحدا لمقاومة هذا العدوان الايراني الذي يهدد السلام العالمي"، مشيدا بـ"دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى لإحباط الهجوم الإيراني".
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نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران

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