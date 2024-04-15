نتانياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران

دعا رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي اليوم الى "البقاء موحدا" في مواجهة "العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي"، وذلك بعد هجوم طهران على اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات، وفق ما نقلت"فرانس برس".