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عربي و دولي

أوستن أجرى إتصالات مكثفة: واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع!

2024-04-16 | 02:51
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أوستن أجرى إتصالات مكثفة: واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع!
أوستن أجرى إتصالات مكثفة: واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع!

جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأكيده موقف واشنطن بدعم إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها السبت، لكنه أكد أيضا الحرص على منع اتساع رقعة الصراع.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن أوستن أجرى اتصالات هاتفية بنظراء له في الشرق الأوسط وأوروبا عبر فيها عن دعمه لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران عليها، لكنه شدد أيضا على ضرورة الاستقرار الإقليمي.

وأجرى أوستن اتصالات منفصلة أمس الاثنين مع خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ فهد اليوسف الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، وكذلك ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة.

كما شملت الاتصالات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وأفاد البنتاغون بأن أوستن أدان هجمات إيران خلال تلك المكالمات، وقال إن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع

أوستن أجرى إتصالات مكثفة: واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع!

عربي و دولي

لويد أوستن

إيران

إسرائيل

أميركا

واشنطن

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