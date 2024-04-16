الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

مشاهد رهيبة بالإمارات.. سيول ولم يبقَ شيء ثابتاً في الجو!

2024-04-16 | 02:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مشاهد رهيبة بالإمارات.. سيول ولم يبقَ شيء ثابتاً في الجو!
مشاهد رهيبة بالإمارات.. سيول ولم يبقَ شيء ثابتاً في الجو!

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الأربعاء، يرافقها سقوط كميات وفيرة من الأمطار على مختلف مناطق الدولة.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحياناً، حتى ظهر الثلاثاء، منوهاً بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، ستبدأ موجة أمطار جديدة من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

مشاهد رهيبة بالإمارات.. سيول ولم يبقَ شيء ثابتاً في الجو!

عربي و دولي

الإمارات

طقس الإمارات

أمطار غزيرة

منطقة العين

سيول الإمارات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس الإيراني: رد إيران سيكون قاسياً وموجِعاً في هذه الحالة
أوستن أجرى إتصالات مكثفة: واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روسيا تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية
06:50

روسيا تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية، وكذلك مستودعات الذخيرة والوقود.

06:50

روسيا تشن هجمات على ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الأوكرانية، وكذلك مستودعات الذخيرة والوقود.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024