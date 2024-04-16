الرئيس الإيراني: رد إيران سيكون قاسياً وموجِعاً في هذه الحالة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ رد إيران سيكون قاسياً وموجِعاً على أدنى تحرّك يستهدف مصالحها، وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها سترد على الهجوم الذي شنته طهران بطائراتٍ مُسيّرة وصواريخ عليها مَطلع الأسبوع.



