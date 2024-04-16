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عربي و دولي

زيلينسكي: لماذا لا تدافعون عن أوكرانيا كما تدافعون عن إسرائيل؟

2024-04-16 | 03:36
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زيلينسكي: لماذا لا تدافعون عن أوكرانيا كما تدافعون عن إسرائيل؟
زيلينسكي: لماذا لا تدافعون عن أوكرانيا كما تدافعون عن إسرائيل؟

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باللوم على حلفائه الغربيين بخسارة محطة "تريبول" للطاقة الحرارية لعدم توفير ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لكييف، وقارن بين أوكرانيا وإسرائيل بالنسبة لحلف "الناتو".

جاء ذلك في حديث زيلينسكي لقناة PBS، خلال برنامج News hour  حيث تابع: "سأقدم لكم مثالا بسيطا للغاية، لقد تم توجيه 11 صاروخا باتجاه محطة تريبول للطاقة الحرارية التي تعد مصدرا للطاقة الحرارية لمنطقة كييف، أسقطنا 7 صواريخ، بينما أصابت الأربعة الباقية المحطة. نفدت جميع الصواريخ لدينا، بينما يقول البعض من حلفائنا أنهم لا يستطيعون توفير هذا السلاح أو ذلك". 

وقال زيلينسكي بشأن تواجد قوات "الناتو" على الأراضي الأوكرانية: "أو أنهم لا يستطيعون التواجد في أوكرانيا بقوات معينة، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجرّ حلف (الناتو) إلى الحرب. أود أن أطرح سؤالا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل: هل إسرائيل جزء من حلف (الناتو) أم لا؟ هذا هو الجواب إذن. إسرائيل ليست دولة في (الناتو)، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها". 

زيلينسكي: لماذا لا تدافعون عن أوكرانيا كما تدافعون عن إسرائيل؟

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

أوكرانيا

إسرائيل

الناتو

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