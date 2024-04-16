ضربة إنتقامية نووية.. قلق من ردّ إسرائيلي "جنوني"

وقال غروسي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردا على سؤال بشأن شن "إسرائيل" ضربة إنتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، "نحن قلقون من هذا الاحتمال".وأتت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس مخصص لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.وأضاف أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أول أمس الأحد أن جميع المنشآت النووية التي تخضع للتفتيش "ستظل مغلقة لاعتبارات أمنية".وأشار غروسي إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، لكنه مع ذلك أكد أن المفتشين لن يعودوا إلى المنشآت إلا بعد التحقق "أن الوضع هادئ تماما".وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الطرفان "أقصى درجات ضبط النفس".