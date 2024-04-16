أشد وفي أقصر وقت ممكن.. إيران تواصل تصريحات "الردود"

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إن "إيران جاهزة للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن".