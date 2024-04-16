الكرملين: الرئيس الإيراني أبلغ الرئيس بوتين أن الرد الإيراني على "إسرائيل" كان محدوداً

المتحدث بإسم جيش الإحتلال: قبل قليل إخترقت طائرتان مسيرتان مفخختان من الأراضي اللبنانية وإنفجرتا في منطقة بيت هليل ولم يتم تفعيل أي إنذار في المنطقة ويجري التحقيق في الحادث