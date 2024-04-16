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الكرملين: الرئيس الإيراني أبلغ الرئيس بوتين أن الرد الإيراني على "إسرائيل" كان محدوداً
2024-04-16 | 08:42
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الكرملين: الرئيس الإيراني أبلغ الرئيس بوتين أن الرد الإيراني على "إسرائيل" كان محدوداً
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الإيراني
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بوتين
الإيراني
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الكرملين: الرئيس الإيراني أبلغ الرئيس بوتين أن إيران لا ترغب في مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
المتحدث بإسم جيش الإحتلال: قبل قليل إخترقت طائرتان مسيرتان مفخختان من الأراضي اللبنانية وإنفجرتا في منطقة بيت هليل ولم يتم تفعيل أي إنذار في المنطقة ويجري التحقيق في الحادث
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