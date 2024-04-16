مطارات دبي: تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي هذا المساء لحين تحسن الظروف الجوية

السفير المصري علاء موسى من السراي الحكومي : الظروف التي يمر بها لبنان تحتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية و يمكن ان نستكمل في الفترة القادمة اتصالاتنا مع القوى السياسية للوصول الى موقف والتزام للانتهاء من هذا الاستحقاق في اقرب وقت ممكن