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وسائل إعلام الاحتلال : سقوط صواريخ على جبل ميرون في الجليل الأعلى
2024-04-16 | 12:31
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وسائل إعلام الاحتلال : سقوط صواريخ على جبل ميرون في الجليل الأعلى
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وسائل إعلام الاحتلال : سقوط صواريخ على جبل ميرون في الجليل الأعلى
عربي و دولي
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الاحتلال
صواريخ
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