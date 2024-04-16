وسائل إعلام الاحتلال : سقوط صاروخين في كريات شمونة ووقوع أضرار في المكان

وسائل إعلام العدو: إصابة منزل في "كفار يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان بصاروخ مضاد للدروع ووقوع أضرار جسيمة و إصابة مبنى في كريات شمونه بصاروخ مضاد للدروع