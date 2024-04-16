وزير الخارجية المصري لـCNN: المحادثات بشأن التوصل لوقف النار في غزة مستمرة ولم تنقطع

وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي: أكدنا لبلينكن رفضنا محاولات تهجير الفلسطينيين و الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة