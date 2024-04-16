وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط 130 هجوما على سفن أميركية بالشرق الأوسط بالأشهر الـ6 الماضية

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في حين دعا سيناتور أميركي إلى إلغاء تأشيرة عبد اللهيان.