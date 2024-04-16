وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط 130 هجوما على سفن أميركية بالشرق الأوسط بالأشهر الـ6 الماضية

أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس "مجمدة تقريباً".
نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في حين دعا سيناتور أميركي إلى إلغاء تأشيرة عبد اللهيان.
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات تثبت إطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي العراقية ضمن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مساء السبت الماضي.