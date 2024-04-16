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عربي و دولي

جيش الإحتلال : اغتلنا بغارة جوية قائد وحدة الصواريخ في الجبهة الغربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان

2024-04-16 | 15:30
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جيش الإحتلال : اغتلنا بغارة جوية قائد وحدة الصواريخ في الجبهة الغربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان
جيش الإحتلال : اغتلنا بغارة جوية قائد وحدة الصواريخ في الجبهة الغربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان

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جيش الإحتلال : اغتلنا بغارة جوية قائد وحدة الصواريخ في الجبهة الغربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان

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