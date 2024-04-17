وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس مجمدة تقريبا".وبحسب قناة "NBC News" فإن الدبلوماسي لم يلق باللوم على أحد، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع ظهور التوترات مع إيران بعد الهجوم "الإسرائيلي" على القنصلية الإيرانية في دمشق.