إعلام أميركي يتحدث عن سبب "تجميد" المفاوضات بين حماس و"إسرائيل"
أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن دبلوماسي كبير من دولة عربية لم تذكر اسمها منخرطة بشكل مباشر بالمفاوضات، أن المفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس "مجمدة تقريباً".
وقالت التقارير: "في الوقت الحالي، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزيين الإسرائيليين لدى حركة حماس مجمدة تقريبا".
وبحسب قناة "NBC News" فإن الدبلوماسي لم يلق باللوم على أحد، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع ظهور التوترات مع إيران بعد الهجوم "الإسرائيلي" على القنصلية الإيرانية في دمشق.