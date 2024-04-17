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عربي و دولي

قطر تعلن تعثّر المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس

2024-04-17 | 06:25
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قطر تعلن تعثّر المفاوضات بين &quot;إسرائيل&quot; وحماس
قطر تعلن تعثّر المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.

وأضاف أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لرويترز.

كما أشار إلى أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.

وقال الوزير القطري "المنطقة تمر بظروف حساسة في هذه المرحلة وشهدنا تصعيدا بطريقة مختلفة في الايام الماضية".

في حين دعا كافة الأطراف الى خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة في دائرة جديدة من الصراعات.

وأوضح الوزير القطري "المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، وفيها نوع من التعثر ونحاول معالجة التعثر والمضي قدما".

قطر تعلن تعثّر المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس

عربي و دولي

هدنة غزة

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إسرائيل

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