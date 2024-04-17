قطر تعلن تعثّر المفاوضات بين "إسرائيل" وحماس

وأضاف أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لرويترز.

كما أشار إلى أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.

وقال الوزير القطري "المنطقة تمر بظروف حساسة في هذه المرحلة وشهدنا تصعيدا بطريقة مختلفة في الايام الماضية".

في حين دعا كافة الأطراف الى خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة في دائرة جديدة من الصراعات.

وأوضح الوزير القطري "المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، وفيها نوع من التعثر ونحاول معالجة التعثر والمضي قدما".