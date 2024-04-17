مطار دبي الدولي: نواجه اضطرابات كبيرة بسبب الطقس السيء

وأوضح البيان، أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

في حين قالت طيران الإمارات، ومقرها دبي، إنها علقت إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.