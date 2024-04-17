الموت يفجع إسماعيل هنية مجددا

وقبل يومين توفيت الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى إلى إستشهاد والدها وأعمامها قبل أيام.

هذا ويتواصل القصف المدفعي على مناطق واسعة من قطاع غزة، وتواصل المدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار على شارع الرشيد لمنع نازحين من العودة لمدينة غزة.