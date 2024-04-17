مصر للطيران تعلق رحلاتها بين القاهرة ودبي

وقال بيان شركة مصر للطيران: "نظراً لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى".

وكانت شركة "طيران الإمارات" قد أعلنت تعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 17 نيسان حتى منتصف ليل يوم 18 نيسان، بسبب سوء الأحوال الجوية.

في حين أعلن مطار دبي الدولي مساء الثلاثاء تحويل رحلاته القادمة مؤقتا لحين تحسن الأحوال الجوية، مع إبقاء رحلات المغادرة كما هي.