إحباط هجمات أوكرانية.. هذا ما اعلنته وزارة الدفاع الروسية!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحًا إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني ليلًا على أراضٍ روسية باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان أوردته "روسيا اليوم" : "إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية توتشكا-أو، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ RM-70 Vampire ، و16 طائرة من دون طيار ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيّرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.



وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن "شخصين، رجل وامرأة قد أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية".



وفي فورونيج، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف أن "سقوط حطام المسيرة المعادية ألحق أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، فيما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة".