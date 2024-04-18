نتنياهو عدَل عن ضربة وشيكة لإيران إثر مكالمة هاتفية!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى أميركية مساء أمس، أن تل أبيب فكرت في أن توجِّه سريعا ضربات انتقامية ضد طهران ردا على الهجوم الإيراني غير المسبوق في نهاية الأسبوع الماضي، لكنها عدلت عن هذا الأمر في نهاية المطاف.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر، إثر محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، عدم تنفيذ الخطط التي اعتُمدت مسبقا لتوجيه ضربات انتقامية إلى طهران إذا ما نفّذت وعيدها بمهاجمة إسرائيل.



ونقلت القناة عن مسؤول كبير طلب منها عدم نشر اسمه قوله إن "الحساسيات الدبلوماسية لعبت دورا، وسيكون هناك حتما رد لكنه سيكون مختلفا عمّا كان مخططا له في البداية".



بدوره، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مصادر "إسرائيلية" لم يسمها قولها إنّه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الحرب الإسرائيلي الاثنين، والذي كان ثاني اجتماع له منذ الهجوم الإيراني، بحث الوزراء مليًّا في إمكانية إصدار الأمر بتنفيذ الضربات الانتقامية، لكنهم في نهاية المطاف لم يفعلوا ذلك.