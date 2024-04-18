كيف علّق الاعلام "الاسرائيلي" على عملية "عرب العرامشة"؟

تعليقاً على عملية عرب العرامشة، قالت "القناة 12 الاسرائيلية" إن المقاومة أطلقت صاروخين مضادين للدروع، ما أوقع إصابات في صفوف الجنود، ثم أطلقت طائرتين مُسيّرتين انتحاريتين باتجاه المكان نفسه، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً غالبيتهم من الجنود، بينهم 6 في حالة خطيرة.

بدوره قال موقع «والاه» العبري إن ضباطاً كباراً في القيادة الشمالية ينتقدون عجز سلاح الجو عن توفير طوق حماية كامل من مُسيّرات حزب الله، ونُقل عن أحد الضباط قوله إن "الجيش يريد التحذير من مسافة 1500 كلم ليتمكن من الرد".



بينما نقلت "القناة 13 الاسرائيلية" عن تقييم في جيش العدو مفاده أن "حزب الله يتحدى أنظمة الرصد والاعتراض في الشمال عبر إرساله المُسيّرات".



وحول طبيعة المكان المستهدف في عرب العرامشة، كشفت "القناة 14 الاسرائيلية" أن حزب الله استهدف بشكل مباشر مبنى كانت تتحصّن في داخله قوة كبيرة من الجيش.



وقالت وسائل إعلام أخرى، إنه "في أغلب الأوقات كان يتواجد في المركز المستهدف في عرب العرامشة ضباط كبار جداً، وقد وصلت معلومات إلى حزب الله عن الأمر، فحاول استهداف غرفة العمليات الموجودة في المركز واستهداف الضباط".