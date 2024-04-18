صحيفة "اسرائيلية" تكذب ادعاءات جيش الاحتلال بشأن الضربة الايرانية

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن باحثين، قولهم إنّ "الدفاعات الجوية صدّت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري".