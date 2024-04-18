الرئاسة الفلسطينية: أميركا تعادينا بمجلس الأمن وتمارس ضغوطا على بعض أعضائه

غوتيريش: عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيؤدي لزيادة الاضطراب والخطر على مئات الملايين

غوتيريش: عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيؤدي لزيادة الاضطراب والخطر على مئات الملايين