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2024-04-18 | 09:44
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وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على 5 شركات توفر المواد الأولية لشركة خوزستان للصلب الإيرانية
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