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عربي و دولي
الجيش الإيراني: الأصوات التي سمعت في أصفهان فجر اليوم كانت ناجمة عن تصدي الدفاع الجوي لجسم مشبوه ولا أضرار تذكر
2024-04-19 | 01:11
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الجيش الإيراني: الأصوات التي سمعت في أصفهان فجر اليوم كانت ناجمة عن تصدي الدفاع الجوي لجسم مشبوه ولا أضرار تذكر
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