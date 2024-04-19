تقارير عن "هجوم إسرائيلي على اصفهان " .. وهذا ما اعلنته إيران

اعلنت إيران اليوم أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا". من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

وكانت وسائل إعلام أميركية من بينها "آيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن"، أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا، فيما لم يرد تعليق على الفور من البيت الأبيض.

وردا على استفسار من وكالة الصحافة الفرنسية قال المكتب المناوب في البنتاغون إنه "ليس لدينا ما نقوله في الوقت الحالي"، وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن انفجارات متزامنة في أصفهان بإيران والسويداء بسوريا وبغداد وبابل في العراق.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء كل من أربيل والموصل.

وذكرت إذاعة الجيش الإحتلال الاسرائيلي أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت "إسرائيل."

الى ذلك وأفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان وسط البلاد فجر اليوم، وقالت الوكالة "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد، تُشير التقارير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".

وأضافت الوكالة أنه في محافظة أصفهان بوسط البلاد، حيث سمع دوي الانفجارات، فإن "المنشآت المهمة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك".

كما قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء المدينة فجراً .

وبحسب وكالة "تسنيم"، نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تقارير حول أنّ هذه الهيئة التي يرأسها رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة إبراهيم رئيسي قد عقدت اجتماعا طارئا الجمعة عقب سماع دويّ الانفجارات.

كما أفادت "تسنيم" بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة، ونقلت عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".

ولاحقاً اعلن الجيش الإيراني أن الأصوات التي سمعت في أصفهان فجر اليوم كانت ناجمة عن تصدي الدفاع الجوي لجسم مشبوه ولا أضرار تذكر، فيما اشار الطيران المدني الإيراني: إزالة القيود المفروضة على المطارات والسماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة.

وكانت وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانيّة افادت فجر اليوم بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أميركيّة عن مسؤولين قولهم إنّ "إسرائيل" نفّذت ضربات ضد ايران .

وقد فعّلت إيران دفاعاتها الجوّية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دويّ انفجارات قرب صفهان ، فيما أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب المدينة .

بدوره، قال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".

ونقلت وسائل إعلام أميركية مساء الخميس عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت، ونقلت وسائل إعلام، بينها إيه بي سي وسي بي إس وسي إن إن، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم وقوع الضربات في ساعة مبكرة الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وكانت إيران أعلنت اليوم أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

كما أفادت "تسنيم" بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة، ونقلت عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.