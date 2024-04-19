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عربي و دولي

"فيتو" أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ... وتنديد فلسطيني : "غير نزيه ويتحدى إرادة المجتمع الدولي"

2024-04-19 | 02:21
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&quot;فيتو&quot; أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ... وتنديد فلسطيني : &quot;غير نزيه ويتحدى إرادة المجتمع الدولي&quot;
"فيتو" أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ... وتنديد فلسطيني : "غير نزيه ويتحدى إرادة المجتمع الدولي"

استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقد حظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وألقى السفير الجزائري، عمار بن جامع، كلمة دعا فيها الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار المدعوم من المجموعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الإنحياز والغالبية الساحقة من العالم،  وطالب من الحاضرين أن يحققوا حلم ياسر عرفات بالدولة المستقلة التي أعلنها على تراب الجزائر.

وقال إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أطلق هذا الجهد عندما خاطب الجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي وأكد أن الجزائر والمجموعة العربية ستعود مرة أخرى إلى الجمعية ومجلس الأمن حتى يتحقق هدف قيام الدولة الفلسطينية.

واضاف بن جامع “نأمل أن يضطروا إلى القيام بذلك في المرة القادمة، عندما ينظر مجلس الأمن مرة أخرى في مسألة العضوية الفلسطينية. نعم، في المرة القادمة سنعود أقوى وأعلى صوتا، وبدعم من الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الى ذلك أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء  امس وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.

 

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام “الفيتو” ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

كما  أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة للفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت حركة حماس إنها تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي إلى "الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره" .

واعتبرت حماس أن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأميركية عن الإرادة الدولية.

"فيتو" أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ... وتنديد فلسطيني : "غير نزيه ويتحدى إرادة المجتمع الدولي"

عربي و دولي

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