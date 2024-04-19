الصحافي الايراني مرداد خليلي لـ "الجديد" : الهجوم الذي حصل فجراً على اصفهان ليس خارجياً بل داخلياً وقد تكون مجموعات مقربة من العدو الاسرائيلي هي من قامت به

الصحافي الايراني مرداد خليلي لـ "الجديد" : ما وصلنا من معلومات يشير الى ان مسيّرات حاولت الاقتراب فجر اليوم من أحد مواقع الدفاع الجوي في اصفهان وقد تم التصدي للهجوم بنجاح