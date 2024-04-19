عبد اللهيان: لا خسائر بأحداث أصفهان والرد الإيراني سيكون حاسماً!

وقال عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في تعليقه على إسقاط طهران طائرات مسيرة في سماء أصفهان، فجر اليوم الجمعة: "الطائرات المسيرة الصغيرة التي تم إسقاطها في أصفهان، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع أن "الإعلام الداعم للكيان الإسرائيلي، يحاول يائسا خلق نصر فاشل لإسرائيل من أحداث أصفهان".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في حال عاد النظام الإسرائيلي إلى المغامرة مرة أخرى وقام باتخاذ إجراءات ضد المصالح الإيرانية، فإن الرد الإيراني التالي سيكون فوريا وحاسما أكثر، وقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى أمريكا والأطراف الأخرى".