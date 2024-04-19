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عربي و دولي

عبد اللهيان: لا خسائر بأحداث أصفهان والرد الإيراني سيكون حاسماً!

2024-04-19 | 13:39
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عبد اللهيان: لا خسائر بأحداث أصفهان والرد الإيراني سيكون حاسماً!
عبد اللهيان: لا خسائر بأحداث أصفهان والرد الإيراني سيكون حاسماً!

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "الطائرات المسيرة الصغيرة، التي تم إسقاطها في مدينة أصفهان الإيرانية، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية".

وقال عبد اللهيان، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في تعليقه على إسقاط طهران طائرات مسيرة في سماء أصفهان، فجر اليوم الجمعة: "الطائرات المسيرة الصغيرة التي تم إسقاطها في أصفهان، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع أن "الإعلام الداعم للكيان الإسرائيلي، يحاول يائسا خلق نصر فاشل لإسرائيل من أحداث أصفهان".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في حال عاد النظام الإسرائيلي إلى المغامرة مرة أخرى وقام باتخاذ إجراءات ضد المصالح الإيرانية، فإن الرد الإيراني التالي سيكون فوريا وحاسما أكثر، وقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى أمريكا والأطراف الأخرى". 

عبد اللهيان: لا خسائر بأحداث أصفهان والرد الإيراني سيكون حاسماً!

عربي و دولي

حسين أمير عبد اللهيان

عبداللهيان

إيران

إسرائيل

أصفهان

الهجوم على إيران

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