عبد اللهيان عن "هجوم أصفهان": الأسلحة التي إستخدمت كانت أشبه بألعاب الأطفال

جاء ذلك خلال مقابلة لوزير الخارجية الإيراني مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أمس الجمعة.وتعليقا على "هجوم أصفهان"، قال عبد اللهيان: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة، لقد كانت أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا وليس طائرات مسيرة".وأضاف أن "إيران لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا".وأوضح: "طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن الرد سيكون سريعا وقاسيا".وأردف: "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الأخير على "إسرائيل"، قال عبد اللهيان إن "الهجوم كان يهدف إلى التحذير وكان من الممكن أن نضرب حيفا وتل أبيب، استهداف جميع الموانئ الاقتصادية لإسرائيل".واستطرد قائلا: "لكن خطوطنا الحمراء هي المدنيون، كان لدينا غرض عسكري فقط".