شكري يجري محادثات في تركيا.. فيدان: نحذّر من تداعيات التوتر بين "إسرائيل" وإيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول الوضع الخطير في غزة وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل "إسرائيل" مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما، السبت في إسطنبول.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: "ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين".

وقال وزير الخارجية التركي: "أولويتنا الأولى يتعين أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحل الدولتين".

وأضاف: "نحذر من التداعيات السلبية للتصعيد بين "إسرائيل" وإيران. يجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطينيين حقوقهم".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري: "نشعر بقلق بشأن التصعيد الراهن في المنطقة وندعو الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس".

وأضاف شكري: "حذرنا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة. نطالب بحل المشاكل عبر الحوار".

وأشار إلى أن القاهرة ستستضيف وفدا تركيا من أجل الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب.