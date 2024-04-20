"سكاي نيوز": إسرائيل تبلغ الوسطاء أنه لا مجال للمفاوضات بعد رد حماس على صفقة التبادل

علق البيت الأبيض على تصريحات الرئيس جو بايدن التي أثار بها الجدل قبل أيام، عندما رجح احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد "وقع ضحية لآكلي لحوم البشر"، بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول الوضع الخطير في غزة وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل "إسرائيل" مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما، السبت في إسطنبول.
علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على الهجوم الأخير على بلاده ووصف الأسلحة التي استخدمت بأنها أشبه بألعاب الأطفال.