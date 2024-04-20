"سكاي نيوز": إسرائيل تبلغ الوسطاء أنه لا مجال للمفاوضات بعد رد حماس على صفقة التبادل

علق البيت الأبيض على تصريحات الرئيس جو بايدن التي أثار بها الجدل قبل أيام، عندما رجح احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد "وقع ضحية لآكلي لحوم البشر"، بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.