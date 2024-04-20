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عربي و دولي

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية

2024-04-20 | 07:48
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صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية


نشرت شبكة "سي إن إن"، الليلة الماضية، صورة عبر الأقمار الصناعية لقاعدة القوات الجوية الإيرانية في أصفهان، التي كانت هدفاً للهجوم الإسرائيلي فجر أمس الجمعة.

وتظهر الصورة الأضرار التي لحقت برادار بطارية الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز "إس-300" المتمركزة في القاعدة. وبخلاف الضربة الدقيقة لرادار الدفاع الجوي، لم تحدث أي أضرار إضافية للقاعدة.

وبطارية "إس-300" المتمركزة في أصفهان هي جزء من نظام الدفاع الجوي الذي يحمي المنشأة النووية في نطنز التي تبعد عشرات الكيلومترات عن أصفهان.

وبحسب مصادر أميركية، "لقد ضرب الإسرائيليون ما كانوا يعتزمون ضربه".

وأفادت السلطات الإيرانية، بوقوع انفجارات بسماء مدينة أصفهان، وأكدت عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر المنشآت الحساسة. 

بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي، وقد رفض جيش العدو الإسرائيلي التعليق على الموضوع.
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة أصفهان الإيرانية

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