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عربي و دولي

هنية يعلن هذا ما رفضته إسرائيل حول وقف إطلاق النار

2024-04-20 | 15:45
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هنية يعلن هذا ما رفضته إسرائيل حول وقف إطلاق النار
هنية يعلن هذا ما رفضته إسرائيل حول وقف إطلاق النار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "إسرائيل ترفض أن تكون تركيا وروسيا من الدول الضامنة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إسماعيل هنية في اسطنبول، حيث بحثا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة.

كما بحثا الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

وأكد أردوغان خلال لقائه بهنية أن تركيا ستواصل مساعيها الديبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون.

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة، مؤكدين "أن إسرائيل ستدفع الثمن بسبب اضطهادها للفلسطينيين". 

هنية يعلن هذا ما رفضته إسرائيل حول وقف إطلاق النار

عربي و دولي

إسماعيل هنية

غزة

إسرائيل

حماس

تركيا

رجب طيب أردوغان

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