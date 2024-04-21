شجار بين نواب الكونغرس الأمريكي لهذا السبب!

وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن الشجار بين الجمهوريين والديمقراطيين حدث أثناء عملية التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا، وذلك بعد قيام ممثلي الحزب الديمقراطي بالتلويح بالأعلام الأوكرانية خلال الجلسة.

وفي هذا الصدد، اتهم النائب عن الحزب الجمهوري، مارك مولينارو، بانتهاك نواب الحزب الديمقراطي البروتوكول بعد التلويح بالأعلام الأوكرانية، مضيفا أن التلويح بالأعلام مخالف للقواعد، لافتا إلى أن الهتافات تعالت من قبل النواب الديمقراطيين بعد انتهاء وقت التصويت على المساعدات المالية لأوكرانيا.

وبدورها، أشارت الشبكة الأميركية إلى أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، تقدمت إلى الميكروفون قائلة: "أنزلوا تلك الأعلام اللعينة"، مما أثار المزيد من ردود الفعل اللفظية من جانب الديمقراطيين.