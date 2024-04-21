بالفيديو - اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بريف حمص

حريق في خط لنقل النفط الخام pic.twitter.com/rBtEiuTyGH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 21, 2024
حريق في خط لنقل النفط الخام pic.twitter.com/rBtEiuTyGH
قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة، على رأس الغرب، تستفيد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراقب على الهامش الفوضى المتصاعدة، بحسب "روسيا اليوم".
وجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الولايات المتحدة، التي قالت تقارير إعلامية إنها تستعد لفرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي.
انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة انفجار عبوة ناسفة، زرعها فلسطينيون بعلم فلسطين، أثناء محاولة مستوطن إسرائيلي انتزاعه قرب المغير في رام الله.