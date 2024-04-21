بالفيديو - اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بريف حمص



قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة، على رأس الغرب، تستفيد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراقب على الهامش الفوضى المتصاعدة، بحسب "روسيا اليوم".

