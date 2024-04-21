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عربي و دولي

بالفيديو - اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بريف حمص

2024-04-21 | 06:03
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بالفيديو - اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بريف حمص
بالفيديو - اندلاع حريق في خط لنقل النفط الخام بريف حمص

اندلع حريق في خط لنقل النفط الخام شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي، وفرق الإطفاء تعمل على إخماده.

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