رسالة من نتنياهو إلى الولايات المتحدة الاميركية

وجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الولايات المتحدة، التي قالت تقارير إعلامية إنها تستعد لفرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي.

وقال موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.



وصرحت 3 مصادر أميركية مطلعة للموقع، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد يعلن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية ارتكبت قبل أحداث 7 أكتوبر.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.



وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.