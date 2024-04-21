الاسد يوجه اتهامات للولايات المتحدة.. ما هي؟



قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة، على رأس الغرب، تستفيد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراقب على الهامش الفوضى المتصاعدة، بحسب "روسيا اليوم".



وردا على سؤال عن الدور الأميركي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أضاف الرئيس الأسد في مقابلة مع برنامج "الأغلبية العالمية" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى: "عندما نقول أميركا، فإننا نعني الغرب بأكمله، لأنه يخضع لسيطرة الولايات المتحدة بالكامل. فأميركا تستفيد من أي صراع، ثم تتنحى جانبا وتشاهد الفوضى المتزايدة، في انتظار اللحظة التي يمكنها فيها توجيه الضربة الحاسمة".



وشدد الرئيس السوري على أن الأميركيين يستفيدون من أي صراع كان. ووفقا للرئيس الأسد، تقوم السياسة الأميركية على مبدأ "فرق تسد".



وقال: "هذه طريقتهم في السيطرة، وهذا نوع من الابتزاز. مثل هذا السلوك غير أخلاقي. وأميركا تحول أي صراع إلى مرض مزمن خطير مثل مرض السكري أو السرطان. وعادة تدفع الدول المتحاربة ثمن الصراع".