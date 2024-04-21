غانتس يحذّر: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان

اشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الى "اننا نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وجبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها، لافتا الى اننا لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها".

