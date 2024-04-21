خامنئي: "الوعد الصادق" أظهرت قوة إيران

وفي أول تعليق على الضربات التي استهدفت "إسرائيل" قبل أسبوع ردا على استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق، قال خامنئي خلال لقائه عددا من قادة القوات المسلحة إن الأساس في عملية "الوعد الصادق" هو استعراض قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية.وشكر خامنئي القوات المسلحة على ما حققته من "نجاحات" في الضربات التي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا إن بلاده أظهرت مستوى قدراتها خلال هذه العملية.وأضاف "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت أو أصابت هدفها والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوية وفرعية، والأهم منها إثبات قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية، وهذا هو سبب انزعاج الطرف الآخر".كما قال إن القوات الإيرانية استطاعت في العملية الأخيرة تقليل التكاليف وزيادة المكاسب، داعيا القادة العسكريين إلى السعي للابتكار العسكري بلا كلل وتعلم أساليب العدو، وفق تعبيره.