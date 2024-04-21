"إسرائيل" تطالب أميركا بإعادة النظر في عقوبات "نيتساح يهودا"

أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد بالضربات غير المسبوقة التي وجهتها بلاده إلى "إسرائيل" مؤخرا، واعتبر أنها كانت ناجحة، مؤكدا أن الهدف منها إظهار قوة إيران.