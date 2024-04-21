"إسرائيل" تطالب أميركا بإعادة النظر في عقوبات "نيتساح يهودا"
طلب عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الإحتلال، حسبما ذكر مكتب غانتس.
وقال غانتس لبلينكن إن فرض عقوبات على الكتيبة "سيضر بالشرعية الدولية لإسرائيل أثناء قتالها لحركة حماس في غزة"، معتبراً أنه "لا يوجد مبرر للولايات المتحدة للقيام بذلك".
وأضاف رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" السابق أن "النظام القضائي الإسرائيلي قوي ومستقل"، مضيفاً أن "جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لمدونة قواعد السلوك والأوامر الخاصة بالجيش الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي".