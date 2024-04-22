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عربي و دولي

أردوغان يزور العراق.. ما هي الملفات المطروحة على طاولة البحث؟

2024-04-22 | 01:51
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أردوغان يزور العراق.. ما هي الملفات المطروحة على طاولة البحث؟
أردوغان يزور العراق.. ما هي الملفات المطروحة على طاولة البحث؟

يجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم زيارة رسمية الى بغداد هي الأولى له منذ أكثر من عقد، يناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي.

وإضافة لزيارته بغداد حيث من المقرر أن يلتقي نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور الرئيس التركي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.

واكد السوداني في تصريحات قبيل الزيارة إن "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.

وأضاف خلال ندوة في "المجلس الأطلنطي" (Atlantic Council) للأبحاث على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، "نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية لكلا البلدين للذهاب إلى الحلول".

من جانبه، اعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة فرانس برس إن "المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية".
أردوغان يزور العراق.. ما هي الملفات المطروحة على طاولة البحث؟

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

تركيا

السودان

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