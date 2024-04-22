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عربي و دولي

إجلاء آلاف الاشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

2024-04-22 | 01:55
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إجلاء آلاف الاشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات
إجلاء آلاف الاشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

فقد أثر 11 شخصا وتمّ إجلاء عشرات الآلاف جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت جنوب الصين.

وهطلت أمطار غزيرة على مقاطعة قوانغدونغ بجنوب البلاد في الأيام الماضية، ما أدى لارتفاع منسوب الأنهار وأثار مخاوف من فيضانات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قسم إدارة الكوارث المحلي إن "ما مجموعه 11 شخصاً فقدوا بعد الهطول المتواصل للأمطار في أنحاء مختلفة" من قوانغدونغ.

وأشارت الى أنه تمّ إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم الى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفا من مدينة تشينغيوان الواقعة على ضفتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الظروف المناخية السيئة ، وحصول "عواصف رعدية ورياح عاتية في المياه الساحلية لقوانغدونغ" بما قد يؤثر على مدن كبرى مثل هونغ كونغ وشينزن، على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وقويتشو وقوانغشي "تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير".
إجلاء آلاف الاشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

عربي و دولي

الصين

فيضانات

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