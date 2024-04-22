وسائل إعلام الاحتلال: انفجارات قوية سُمعت في الجليل الأعلى

أعلن جيش العدو الاسرائيلي، في بيان، أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان، لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من تشرين الأول الماضي"، مشيرا إلى أنه سيحال على التقاعد "بمجرد تعيين خليفته، في عملية منظمة ومهنية".
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تبحث عن الهدوء والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن المساعدات الأميركية لن تساعد إسرائيل في حربها على قطاع غزة، بحسب "روسيا اليوم".
أعرب وزير الخارجية الإسبانية مانويل ألباريس بوينو عن قلق بلاده جراء "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان، لأن أبعاده ستتغير ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة".