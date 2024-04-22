وسائل إعلام الاحتلال: انفجارات قوية سُمعت في الجليل الأعلى

أعلن جيش العدو الاسرائيلي​، في بيان، أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان، لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من تشرين الأول الماضي"، مشيرا إلى أنه سيحال على التقاعد "بمجرد تعيين خليفته، في عملية منظمة ومهنية".